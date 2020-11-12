شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يزور «كاتدرائية الإسكندرية» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يزور البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الجمعة، كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، في جولة رعوية، يلتقى خلالها الآباء الكهنة في المرقسية، ثم يعقبه لقاء مع أعضاء نادي روتاري الإسكندرية فاروس بعنوان «خدمة المجتمع».

ومن المقرر أن يحضر اللقاء، الذي يقام بالمقر البابوى في البطريركية، محافظ المنطقة الروتارية 2451 أسامة الأحمر، ورئيسة النادي جاكلين ولسن وسكرتير النادي سناء عجلان، ونخبة من محافظي الروتاري السابقين.