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شكرا لقرائتكم خبر عن فحص تلاميذ المدارس ضد الأنيميا والتقزم ضمن «100 مليون صحة» برأس غارب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء إيهاب رافت رئيس مدينة رأس غارب استمرار حملة فحص تلاميذ المدارس ضد الأنيميا والتقزم، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، لعلاج أمراض سوء التغذية، السمنة والأنيميا وقصر القامة، لتلاميذ مدارس المرحلة الابتدائية .
واضاف «رافت»، أن كل فريق يضم فني معمل وتمريض ومسجل بيانات، وعقب إجراء الفحص الطبي، ويتم متابعة التلاميذ وإجراء التحاليل اللازمة وتقديم الخدمة العلاجية .
واوضح الدكتور على محمد حسن مدير الإدارة الصحية، بأنه يتم توقيع الكشف الطبي على التلاميذ لقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين، ومن يظهر إيجابيته لأي من الأمراض التي تشملها المبادرة الرئاسية، يتلقون العلاج اللازم.
وأكد «حسن» بأن المبادرة تهدف إلى التدخل العلاجي السريع في حالة إصابة تلاميذ المرحلة الابتدائية بأي من أمراض الأنيميا أو السمنة أو قصر القامة، والتنسيق التام بين مختلف الأجهزه لضمان استمرار تنفيذ أعمال المبادرة بنجاح في مختلف مدارس المددينة مع مراعاة تطبيق أساليب مكافحة العدوى، والالتزام بالتطعيم السحائي والثنائي للتلاميذ.
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