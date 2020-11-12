شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بنها» توجه بالتوعية من الحصبة الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت ادارة الوقائي بادارة بنها الصحية ندوه للقضاء على الحصبة ضمن برنامج شلل الاطفال للوصول إلى القضاء على مرض الحصبة والحصبة الالمانية ٢٠٢٠ بالتعاون مع وزارة الصحية وممثلا عن منظمة الصحة العالمية .

حاضر في المؤتمر الدكتور ابراهيم محمود مسؤل البرنامج الموسع للتطعيمات بوزارة الصحة والدكتور

عبدالعاطي عبدالعليم ممثلا عن منظمة الصحة العالمية بالمحافظة والدكتور ماهر النجار مدير وقائي ادارة بنها الصحية وعدد من المسؤلين عن الاوقاف والاعلام والمجتمع المدني .

واكد الدكتور ابراهيم محمود على دور المجتمع في التوعيه باهمية التطعيمات ودورها في انحصار الامراض ومنع انتشارها مشيرا انه يتم الاجتماع بصفة دورية بممثلي جميع الادارات الصحية وممثلو المجتمع المدني بكل ادارة بغرض التوعيه

اشار إلى ان ادارة الترصد تتابع التطعيمات ووصولها للفئات المستهدفة بالاضافة إلى مراقبة اثارها ونتائجها السلبية واخذ عينات من محطات الصرف الصحي ببنها وشبرا لمتابعة ظهور أي فيروسات أو طفليات جديدة واعداد تقارير بشأنها مشددا على التعاون مع المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة الصحة لايصال تلك الرسالة

واكمل محمود انه لايوجد شلل اطفال في مصر منذ ٢٠٠٤م وبالنسبة للحصبة الالمانية والفيروس المصري لا يوجد حاليا والاصابات الموجودة من فيروس ليس مصري عن طريق وافدين أو مواطنيين عاشوا بالخارج

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وناشد الدكتور ماهر المجتمع بالتواصل مع الطب الوقائي للابلاغ عن أي شخص تظهر عليه اعراض شلل رخوي أو حصبة