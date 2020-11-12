شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: احتمالات هطول الأمطار غداً تصل إلى 60% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الجمعة طقس معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية الغربية، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

وهناك شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية تكون كثيفة أحياناً على الوجه البحري ومدن القناة، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( السلوم – سيدي براني- مطروح ) وخفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية وفرص سقوط المطر ( 60 % تقريباً ) .

والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على البحر الأحمر وخليج السويس .

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 75، 1- 1 والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «25- 17»، الإسكندرية «23 – 16»، قنا «27- 15»، الأقصر «29– 14»، أسوان «28– 15» .

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