تؤدى للوفاة.. ضبط 127 كيلو من أسماك الأرنب السامة قبل طرحها بأسواق الإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ضبطت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، كمية كبيرة من أسماك الأرنب السامة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي والتى تمثل خطورة على حياة المواطنين ومحظور صيدها وتداولها، وذلك داخل محل أسماك قبل بيعها للمواطنين.
وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، تفيد مزاولة مالك محل أسماك غير مرخص نشاطاً غير مشروعاً في مجال بيع الأسماك الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وبمداهمة المحل المذكور، ألقي القبض على المتهم وعثر على 127 كيلو جرام من أسماك الأرنب المحظور صيدها وتداولها بالأسواق، لخطورتها على الصحة العامة واحتوائها على كمية كبيرة من السموم الضارة قد تؤدى للوفاة.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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