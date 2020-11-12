شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الصيدلة بجامعة المنوفية تتوج بلقب دوري المعلومات العلمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حققت كلية الصيدلة المركز الأول في منافسات دوري المعلومات العلمية للعام الجامعي 2020/2021 عقب منافسة قوية مع كليات العلوم الطبية والطب البيطري والهندسة والطب البيطري.

وتكون فريق كلية الصيدلة الحاصل على المركز الأول من الطلاب، مصطفى سمير حامد سلطان، أسماء خميس فتح الله وعلي شعبان حجاج، وأحمد حمدي السيد..

وشهدت منافسات الدور النهائي حصول كلية هندسة شبين على المركز الثاني، بمشاركة الطلاب اسلام جمال الدين وعبد الناصر سيد ومصطفى فؤاد وحمدية فتحي.

فيما حققت كلية العلوم الطبية المركز الثالث، بمشاركة الطلاب محمد عبد المنعم الصاوي، وأحمد سامي عناني وحسناء محمود الجمل وخديحة أحمد عبد الغني.

وقامت اللجنة المنظمة بتوزيع مكافآت مالية للثلاث مراكز الأول، وتكونت لجنة التحكيم في الدوري من الدكتور جابر مليجي من كلية الهندسة، والدكتورة شيرين شعير من كلية العلوم، والدكتور إيهاب الصعيدي من كلية الزراعة.

وأقيم دوري المعلومات العلمية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف دكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، وميرفت عرفه مدير النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية الشباب، وضم فريق الإشراف من إدارة النشاط العلمي كلاً من، مصطفى عز الرجال، وفتح الله الشورى، ومحمد فضالي وهبه رجب وبسمه صقر.

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