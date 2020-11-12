شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: الوضع آمن بجميع شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعا مع القيادات التنفيذية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لمتابعة موقف المحطات التابعة للمصلحة ومدى جاهزيتها قبل موسم الأمطار والسيول فيما قامت الوزارة برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة وذلك حتى إنتهاء موسم الأمطار والسيول.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تبذل مجهودات متواصلة على مدار الساعة للاطمئنان على حالة المحطات، وإجراء أعمال الصيانة والعمرات اللازمة لها في المواعيد المحددة، والاطمئنان على خطوط التغذية الكهربائية المغذية لهذه المحطات، وتوفير وحدات الطوارئ والحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف وتوفير وسائل الإطفاء الذاتي وأعمال الحراسة للمحطات استعدادا لموسم الأمطار والسيول.

وأكد «عبدالعاطي» أن «الوضع آمن» بجميع شبكات الترع والمصارف ومخرات السيول على مستوى الجمهورية، كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة لضمان جاهزية جميع المحطات للوفاء بالاحتياجات المائيه، مشددا على التأكد من تطهير إجمالي 117 مخر وكذلك جسور الترع والمصارف وإنهاء أعمال تطهير مخرات السيول بكامل طولها وقيام لجان المتابعة بالمرور الدوري والمستمر للتأكد من أعمال التطهير، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ.

وشدد عبدالعاطى على رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بضرورة جاهزية كافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة بمنطقة غرب الدلتا والاستعداد التام لمواجهة اية ازدحامات واية طوارئ تحدث بالمنطقة.