شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف السويس تستعد لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف بالسويس اليوم الخميس اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية وحضور مدير الدعوة ورؤساء الأقسام، مبينآ أن دوام فتح المساجد سيتم بالالتزام بالضوابط واتخاذ الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا التي حددتها وزارة الاوقاف مع توعية المصلين بهذا الأمر.
وتابع وكيل وزارة الاوقاف حديثه على السادة مديري الإدارات والمفتشين متابعة خط سير العمل بالمساجد وكذلك استمرار نظافة وتعقيم المساجد.
واضاف في اجتماعه على جميع الأئمة والخطباء اتباع تعليمات الوزارة في خطبة الجمعة من حيث الوقت المحدد الخطبة وكذلك موضوع الخطبة الموحدة وتنفذ التعليمات بكل دقه .
وأكد راضي على السادة مديري الإدارات الفرعية متابعة الحضور والانصراف وتنظيم ضوابط العمل واتباع تعليمات الوزارة أول بأول وتنفيذها بكل دقه وحسم.
وختم وكيل وزارة الأوقاف، علينا جميعا التعاون والتكاتف للنهوض بالدعوة ولكي يؤدي المسجد دوره المجتمعي ’ سائلآ الله ان يرفع الوباء والبلاء عن العباد والبلاد.
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