شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يُكرًم طلائع «أولمبياد الطفل» بعد فوزهم بالمراكز الأولى على الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرًم الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف الفائزين من طلائع بني سويف في المشروع القومي«أولمبياد الطفل المصري»، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، وحصل فيه أبناء المحافظة على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في ألعاب ( الكرة الطائرة بنين وبنات وألعاب القوى)، وذلك بحضور اللواء هشام شادي السكرتير العام، وإبراهيم دهشان مدير قطاع الرياضة، ومصطفى إبراهيم مدير قطاع الشباب بمديرية الشباب والرياضة.

وقدم المحافظ التهنئة لطلائع بني سويف وسلمهم الكؤوس وشهادات التقدير وقلدهم الميداليات، معربا عن سعادته بهذا الإنجاز والتميز الذي حققه أبناء المحافظة وحصولهم على مراكز متقدمة في العديد من الألعاب والرياضيات، مشيدا بالمشروع القومي الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، والأهمية الكبيرة التي تتمثل في تشجيع البراعم والطلائع والشباب على ممارسة الرياضة، واكتشاف مواهبهم في إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية نشر الرياضة بالمجتمع لما لها من أدوار إيجابية عديدة.

من جهته أشار إبراهيم دهشان مدير الرياضة إلى الرعاية والدعم الكبير الذي يوليه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لقطاع الشباب والرياضة، وحرصه على استقبال اللاعبين وتهنئتهم بالفوز في المشروع الذي تنفذه الوزارة للعام الثاني على التوالي، حيث يمثل ذلك تحفيزا لهم لمواصلة الانتصارات وحصد الميداليات الذهبية، مشيرا إلى أن منافسات المشروع بدأت على المستوى المحلي بالمحافظة ثم التأهل على مستوى قطاع الصعيد من خلال فرق الكرة الطائرة بنين وبنات وألعاب القوى التي تأهلت للمنافسة على مستوى الجمهورية وحققت المركز الأول في العدو 100 متر بنين، والمركز الأول في الوثب الطويل بنين، والمركز الثاني دفع جُلة، والمركز الثالث في الكرة الطائرة بنين، والرابع في الطائرة بنات.

وشمل التكريم المشاركين في رياضة ألعاب القوى( آدم محسن محمد «مركز شباب مدينة بني سويف»، عبدالرحمن صابر كمال «نادي الشرق الرياضي»، محمد معوض محمد «مركز شباب مدينة بني سويف»)، وفريق الكرة الطائرة بنين «مركز شباب إبشنا» وهم ( زياد وحيد سيف، عبدالرحمن أحمد جاد، طارق ربيع إبراهيم، محمود عامر محمود، كريم محمود سليمان، عبدالرحمن محمود فتحي، يوسف أبوالخير عبدالتواب، محمد سلامة عويس بجانب المدرب محمود محمد محمود)،ومن فريق الكرة الطائرة بنات«جمعية الأصدقاء» وهن(مايكل فؤاد إسرائيل، جويس عماد جرجس، كير مينا نادر صبحي، إيمى القس إبراهيم، جونير شحاتة فتحي، سالي سمير أبوالسعد، كرستينا حنا زاهر، ماريانا عماد موريس، جيسي شريف شفيق ).