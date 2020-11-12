شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1373 عبوة أدوية مخالفة في حملة على الصيدليات بمنيا القمح بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، حملة للتفتيش على عدد من الصيدليات العامة بمركز ومدينة منيا القمح، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، للمرور المكثف على المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة على سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز ١٣٧٣ قرص وعبوة وزجاجة، لأدوية جدول أول سموم، ومستلزمات طبية ومستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية ومجهولة المصدر وبدون فواتير، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف، وأدوية منتهية الصلاحية على الأرفف ومعدة للبيع، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي ووزارة الصحة وممنوع تداولها بالصيدليات العامة.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازم للمخالفات بمركز شرطة منيا القمح، كما تم عمل مذكرات لوقف حصة السموم للصيدليات المخالفة، وتم تحريز دفتري السموم والمخدرات بالصيدليات المخالفة.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.