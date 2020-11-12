شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس يحضر أمسية فنية بالمدينة الجامعية: ندعم الطلاب الموهوبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، انتظام الدراسة في كل كليات الجامعة وفق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، لافتا إلى استمرار فعاليات الأنشطة الطلابية الثقافية والفنية والرياضية.
وحرص «زكى»، والدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على حضور الأمسية الفنية التي أقيمت بالمدينة الجامعية. تبارى طلاب مركز الفنون بجامعة القناة في عرض مواهبهم من الغناء الفردى والعزف والغناء الجماعي وبالأغانى الوطنية والفولكلور المصرى.
وأشاد رئيس الجامعة بمستوى المواهب الطلابية بالجامعة، معلنا دعم الجامعة لطلابها الموهوبين. ومن جانبه، أشار الدكتور محمد شقيدف، إلى أن هذه الأمسية أقيمت بالمدينة الجامعية للطلاب بمشاركة ٢٠٠ وحرصا على سلامة الطلاب أقيمت الأمسية في الأماكن المفتوحة.
ولفت الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، إلى أن فريق مركز الفنون قدم عرضه بإشراف تنفيذى الدكتورة إبتهال عنب والدكتور ريم بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية مع تنظيم متميز لإدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الشباب.
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