شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين قامت بحملة تفتيشية على محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم بمركزي نجع حمادى ونقادة أسفرت عن ضبط 7 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية. ‫وأوضح الداودي انه تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدا انه لن يسمح بأي تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى، ووجه محافظ قنا باستمرار عمل الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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