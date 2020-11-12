شكرا لقرائتكم خبر عن حملات إزالة لعودة الانضباط ورفع الإشغالات بأحياء الاربعين والسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت حملة برئاسة العميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد ومشاركة أمل احمد رئيس حى السويس بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملة لإزالة الاشغالات ببورتوفيق وحوض الدرس والكورنيش القديم. وتم تشميع عدد ٢ محل امام مجمع المحاكم لادارتها بدون ترخيص وتتوالى الحملات لعودة الشكل الحضارى لشوارع الحى وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وعودة الانضباط إلى شوارع السويس واستمرارا لجهود حى الاربعين في عودة الانضباط إلى شوارع الحى قامت رئاسة الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملة لإزالة الاشغالات بشارع ناصر وتم تشميع عدد ٢ محل وتتوالى الحملات لعودة الشكل الحضارى الشوارع الحى وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس للقضاء على العشوائيات وإزالة الاشغالات بحي السويس وبمتابعة الاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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