شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: جار تنفيذ 17 مشروعًا بقطاع الطرق والكباري بتكلفة 1.5 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أحمد فوزي، مدير مديرية الطرق بالشرقية، إنه جاري تنفيذ أعمال رصف طريق بلبيس- ميت جابر- منيا القمح بنطاق مركزي بلبيس ومنيا القمح، بطول 6 كم وبتكلفة 15 مليون و820 ألف جنيه، مشيرا إلى أن تلك الأعمال شملت رصف ورفع كفاءة ‏وصيانة لقطاعات منهارة متفرقة بالطرق، وذلك للحد من الحوادث المرورية وتحقيق الراحة للمواطنين وأصحاب السيارات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه جاري تنفيذ 17 مشروع بقطاع الطرق والكباري بنطاق المحافظة، بطول 192.1 كم وبتكلفة مليار و554 مليون جنيه، للوصول إلى بنية تحتية سليمة، ورفع كفاءة الطرق بمختلف المراكز ‏والمدن بهدف تقليل الكثافة المرورية، والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

أكد المحافظ على مدير مديرية الطرق، بإلزام الشركات المسند لها تنفيذ تلك الأعمال الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من كافة الأعمال، مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.