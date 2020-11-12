شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال إنشاء الطريق المار بالبحوث الزراعية بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، أعمال إنشاء الطريق الذي يتم إنشاءه لربط أحياء أرض المعلمين والأمل بالخارجة مروراََ بمنطقة البحوث الزراعية. ووجه محافظ الوادي الجديد بسرعة تحويل نظم الري بالأراضي الزراعية المجاورة للري الحديث، وردم المصرف الموجود بالمنطقة، لاستكمال أعمال إنشاء الطريق والحفاظ على سلامته من مياه الصرف الزراعي، وتوفير بديل للمصارف المطلوب ردمها بما يحقق تصريف كميات مياه الواردة إليها. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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