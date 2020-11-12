شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لا يوجد خصومة مع الإعلام.. ونسعى لحضور الجماهير «نهائي إفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه لأول مرة في التاريخ يتم تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك في مصر.

وأضاف «صبحي» في كلمته بالمائدة المستديرة التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الخميس، قائلًا: «أنا أُحسد على هذا التجاوب لأول مرة في التاريخ يكون هناك نهائي بطولة دوري أفريقيا في مصر بين الأهلي والزمالك، كما أنه لأول مرة يحضر كل هذه الأسماء بهذا الثقل في هذه الندوة»، مطالبًا بضرورة وجود ورش عمل، مؤكدًا أنه «لا يوجد خصومة مع الإعلام لكن يجب أن يكون هناك ضوابط خاصة في ظل تأثر الشباب بالإعلام».

وأكد أن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك «مباراة القمة» ستقام في استاد القاهرة، مشيرًا إلى أنه «تم خاطبنا الاتحادين الإفريقي والمصري وسيتم تحديد بناء عليه حضور جماهير أم لا طبقًا لمتطلبات وزارة الصحة، وإن شاء يكون فيه جماهير».

وواصل الوزير: «أنا مع الأستاذ كرم جبر في التعاون في هذا الاتجاه لأنه مد يده بسرعة لنا في توقيت مناسب جدًا لتساؤلات كنا نسألها عبر وسائل الإعلام عن دور الرياضة التي تسير بشكل عكسي»، مشيرًا إلى أن صناعة الكرة تعتمد على جماهير وإعلام ولاعبين والمنتج الذي يبيع الجريدة، متسائلًا: «كيف ندخل في طبيعة هذا المنتج في ظل التغيرات التي حدثت».

وتابع «صبحي»: «نحن وزارة شباب ورياضة وليست رياضة فقط، هناك حراك إيجابي بخصوص تمكين الشباب، والمنظومة الرياضية ليست بعيدة عن ذلك، لا نختلف معه إلا بالنقاش والحجة فالعلام طاقة محركة واعمق من ذلك بكثير فقد اصبح منذ 2014 الشئ الإيجابي الكبير الذي يسير مع الدولة المصرية»، مؤكدًا أن «مباراة 27 نوفمبر أول حدث يكون النهائي مصري مصري، وبالتالي المتوسط العام لجمهور الزمالك يقول احنا بنشجع مصر قبل مباراة الأهلي والزمالك، وبالتالي يجب أن نستثمر ذلك».

وأطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شعار مباراة الأهلي والزمالك في مستهل انطلاق فعاليات المائدة المستديرة التي يعقدها المجلس بحضور الكاتب الصحفي كرم، رئيس المجلس، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في إطار تدشين حملة لنبذ التعصب بين فريقي الأهلي والزمالك، قبل خوضهما لقاء القمة التاريخي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الجاري.

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ومن أبرز الأسماء في قائمة الحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق، والكاتب الصحفي صلاح منتصر، والنقاد الرياضيين فتحي سند رئيس قناة الزمالك، وإيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي، ومحمد سيف وأسامة صقر، وحازم إمام وسيف زاهر، وعدد من رؤساء التحرير.