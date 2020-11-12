شكرا لقرائتكم خبر عن «مهندسين الإسماعيلية» تكرم رئيس جامعة القناة تقديراً لمجهوداته المجتمعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد زكى حسين متولي رئيس جامعة قناة السويس الحفل السنوي الذي تنظمه نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية، لتكريم أبناء المهندسين المتفوقين بالمراحل الدراسية مختلفة (المرحلة الثانوية، الإعدادية، الجامعه أو الأزهر)، بحضور الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد المصري رئيس مجلس النقابة الفرعية، والمهندس مبارك منصور رئيس قطاع القناة وسيناء بالمقاولون العرب، وذلك بمقر النقابة الفرعية.

أشار الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس إلى حرصه على المشاركة في التكريم في إطار تشجيع المتفوقين والمتميزين من الطلاب ودعما من الجامعه لهم خاصة وأن عدد كبيرا من المكرمين هم حاليا طلاب بجامعه قناة السويس، مشيدا بالجهد الكبير الذي تقوم به نقابة المهندسين والتعاون المثمر والبناء بين الجامعه والنقابه في شتي المجالات، مشيرا إلى أن الجامعة تتعاون مع كافة المؤسسات المديريات، وذلك في إطار الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة لإقليم القناة وسيناء.

من جانبه أعرب المهندس أحمد المصري رئيس مجلس النقابة الفرعية عن سعادته بحضور رئيس جامعة قناة السويس الاحتفالية ومشاركته في تكريم الطلاب المتفوقين من أبناء المهندسين مما يعكس تقدير جامعة قناة السويس للمهندسين وذويهم .

وقام المهندس أحمد المصرى نقيب المهندسين بمنح درع النقابة للدكتور أحمد زكي، مؤكدا على ثقته الكاملة في قدرته على النهوض بجامعة قناة السويس والإرتقاء بالمكانة العلمية للجامعة بفضل السياسات التي يتبعها منذ توليه المسؤولية من البناء ورفع المستوى العلمي والمهني.