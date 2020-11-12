شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد القبائل الليبية يكرم «فائق» لتاريخه السياسي القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم وفد اتحاد القبائل الليبية، محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنحه درع الاتحاد، خلال زيارة للوفد لمقر المجلس، أمس.

وأكد أعضاء الاتحاد أن هذا التكريم لأحد الشخصيات القومية العربية الذي قدم الكثير من خلال مسيرته في مختلف الاعمال التي تقلدها طوال حياته وحتي الآن، مشيدين بتاريخه السياسي القومي البارز، والذي وهب من خلاله حياته للدفاع عن الحريات في ربوع وطننا العربي الكبير وخارجه.

ووصف أعضاء وفد القبائل كلا من طاهر الشهيبي، وعبد الحميد الفيتوري، وعمار وعبد الناصر سالم مجيد، وهانم عبد المنعم أحمد طوبار، "فائق" بأنه حمل مشروع أمته للنهوض بحركة التحرر الوطني وأصبح رمزا لهذه الحركة في أفريقيا .

من جانبه قدم فائق الشكر علي هذا التكريم من اتحاد القبائل الليبية متمنيا لدولة ليبيا الشقيقة الاستقرار وأن يعم السلام في كافة ربوعها، مشدداً علي اهمية توحد أبناء ليبيا لمواجهة ما يحاك بهم من مؤامرات وتدخلات خارجية .