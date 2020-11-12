شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتفقد النقطة الوسيطة بمنيا القمح ويتابع أعمال رصف الطريق الدائري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال رفع مخلفات القمامة بالنقطة الوسيطة بأرض الفدان بمنيا القمح، تمهيدا لنقلها للمدفن الصحي بالخطارة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

شدد المحافظ على رئيس المركز بمتابعة أعمال المقلب، وعدم السماح للسيارات إنزال ما بها من مخلفات وقمامة إلا داخل النقطة الوسيطة منعاً لتطايرها وانبعاث الروائح الكريهة منها.

أكد «غراب»، أن المحافظة بدأت في تنفيذ خطة للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات بناء وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة، والبدء في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة، لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة وتحسين مستوى النظافة وخلق جو صحي للمواطنين.

كما تابع المحافظ أعمال رصف الطريق الدائري، والتي بدأت مطلع الأسبوع الجاري وكذا تفقد عدد من شوارع المدينة، والتي تشهد أعمال رصف وتجميل، مشدداً على سرعة الإنتهاء منها طبقا للمواصفات مع مراعاة اللمسة الجمالية للتنفيذ، وذلك لفتح الطريق أمام حركة المواطنين وعبور السيارات.

وجه محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع رئيس هيئة السكك الحديدية بالشرقية، بإزالة الأكشاك المخالفة والتعديات على حرم السكة الحديد، وذلك لتأمين حركة القطارات والحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدا أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين، ومتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف القطاعات الخدمية، وتقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، قائلاً: «لن أسمح بأي تقصير أو تهاون في العمل».

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