شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر عن «حادث القصير»: «بصراحة الطريق محتاج يتظبط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار علق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر، على حادث انقلاب أتوبيس ركاب بطريق «القصير – مرسى علم» الذي أودى بحياة شخصين، وإصابة 23 آخرين، أن سائق الأتوبيس كان في طريقه إلى «سفاجا» وقرر العودة فجأة إلى «القصير»، ما تسبب في الحادث، وجاري التحقيق معه.

وأضاف «حنفي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن الطريق الذي وقّعت عليه الحادثة يحتاج إلى إعادة تأهيل، قائلًا: «اعتادنا الصراحة والطريق ده محتاج يتظبط»، مشيرًا إلى أن نقل جميع المصابين إلى المستشفى، وأنهم يتلقون الرعاية الكاملة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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