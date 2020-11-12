شكرا لقرائتكم خبر عن التوعية بخطورة مرض السكري في محاضرة بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان «مرض السكر: سبل الوقاية والعلاج»، يلقيها الأستاذ الدكتور كامل حميدة؛ أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، وذلك الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين المقبل. وتأتي المحاضرة تزامنًا مع اليوم العالمي لمرض السكري في نوفمبر من كل عام؛ وتهدف إلى التوعية بخطورة هذا المرض الذي يتسبب في مضاعفات على مستوى مختلف أجهزة الجسم والذي يمكن أن يزيد من خطر الوفاة المبكرة. وستُبَثُّ المحاضرة مباشرة عبر صفحة الفيسبوك (مكتبة الإسكندرية- خدمات المعلومات). الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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