شكرا لقرائتكم خبر عن «هوية وحياة» وسط أعمدة الكرنك فى معرض «جنوبية» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبر الفنانون المشاركون في معرض «جنوبية» عن الكثير من العادات التي يتميز بها المجتمع الصعيدى، من خلال لوحات فنية تبرز ادوار المراة في هذا المجتمع، وتفردها في الكثير من الصناعات التي تشبه المشروعات الصغيرة لمساعدة الزوج في مواجهة أعباء المعيشة.

ولاقت الصورة التي شارك الفنان محمد سماح «هوية وحياة»، إعجاب كل المتابعين الذين شاركوا بالمعرض، الذي أقيم بالتعاون بين إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار ومتحف الاقصر.

وخلال هذه اللوحة، أكد الفنان، أن لكل مكان في صعيد مصر عناصر تراثية لا مادية مميزة تتضح بشكل خاص في الملبس، وفي اسيوط حيث اشتهر التلي الاسيوطي للنساء بتفاصيله المميزة التي تحكي قصص من الحياة اليومية.

وقال «سماح» إنه قدم في عمله واقدم في عملي فتاة من اسيوط ترتدي الفستان المميز لاهل قريتها مع الشال التلي وبعض الاكسسورات القديمة مع خاتم علامة العنخ «الحياة» تقف متأملة في اعمدة الكرنك الشاهقة في اشارة إلى استمرارية الاستلهام من التراث مع لمسة عصرية .