شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة المحلية بالفشن: إنهاء شكاوى ارتفاع منسوب المياه بقرييتن في بنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمود شاهين ، رئيس مركز ومدينة الفشن ، أن أجهزة الوحدة المحلية نجحت فى حل مشكلتى ارتفاع منسوب المياه فى منطقتين بقريتى شنرا ومنشاة عمرو ، وتم عمل كسح جماعي بشارع مصطفي حسن بقرية شنرا وذلك بناءا على شكوي المواطنين من ارتفاع منسوب المياه الجوفيه بالمنازل كما تم عمل كسح جماعى لبعض المنازل بقرية منشأة عمرو لارتفاع المياه الجوفية أسفل هذه المنازل

واضاف ان الوحدة المحلية قامت بتجميع وتوريد 105 طن قمامة من مدينة الفشن وعزبة حافظ وقرى دلهانس وطلا وابسوج ، كما تم عمل صيانة للكشافات بشارع الشيخ غنيم بمدينة الفشن ،وصيانه كشافات بمدخل قريه صفط الخرسه وكشافات بمحيط الوحده المحليه الوحده المحليه لقرية شنرا واستكمال زرع اعمدة بطريق زيرو وعلى الزيني وتم حل المشكله و صيانة الكشافات بمدخل شنرا البحري و صيانة كشافات الإنارة بعزبة ملك السيد إحدى توابع قرية منشأة عمرو

واضح انه تم المرور على موقف الفشن بنى سويف ومتابعة العمل بالمركز التكنولوجى المخصص للتصالح على مخالفات البناء و اصلاح عطل" بيارة" بعزبة بشري ، ومسح طريق عزبه محمود كامل ورفع جميع الاشغالات بالطريق