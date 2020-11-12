شكرا لقرائتكم خبر عن رفع ربع طن مخلفات فى حملة نظافة بمركز أرمنت غرب الاقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصل مركز ومدينة أرمنت حملات النظافة والتجميل برئاسة العميد عبد الله عاشور رئيس المركز. واستهدفت حملة النظافة طريق جمعية الإصلاح وشارع عيوشة بأرمنت الحيط. كما استهدفت طريق ترعة السواحل من كوبري زانين حتى حدود مركز أرمنت مع قرية المريس وهي بداية حدود مركز الطود بالغرب ، وأسفرت عن رفع ٢٥٠م٣ ناتج تطهير الترع ومخلفات مباني بطول ٢٥٠٠م. وأشار رئيس المدينة لأستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بكافة الشوارع الرئيسية والداخلية بالمركز لضمان ظهور المركز بشكل لائق و الحفاظ على المظهر العام . شارك في الحملة مدير مرافق المركز ورئيس مرافق أرمنت الحيط ومشرفين وعمال النظافة. جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة منظومة النظافة بالمدن. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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