محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس البرلمان اليوناني، مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، عقب اللقاء الثنائي الذي جمعهما.
وقال السيسي، في كلمته: "ستجدون دائما مصر الصديقة الداعمة لكم وللشعب اليوناني، وتحياتي للشعب اليوناني الصديق".
ورحب الرئيس بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، موجها الشكر لرئيس البرلمان اليوناني لأنهم يوصلون صوت مصر لبرلمانات أوروبا.
وأضاف: كل الشكر لكم على حفاوة الاستقبال والضيافة العظيمة خصوصا في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي من البرلمان اليوناني: ستجدون مصر دولة صديقة وداعمة لكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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