عقاقير مخدرة وتجارة عُملة.. القبض على تاجر مخدرات في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عنصر أجرامي لاتجاره بالأقراص المخدرة والأموال المزورة في الإسكندرية.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالإتجار في الأقراص المخدرة وترويجها على عملائه.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة قسم شرطة باب شرقي بالإسكندرية ، وبحوزته (كمية لبودرة عقاري الترامادول، التامول المخدر وزنت 5 كيلو جرام – 110 قرص مخدر لعقار تامول - جهاز كمبيوتر بمشتملاته – طباعة ألوان ليزر – وحدة تخزين خارجية - ماكينة قص أوراق - كمية كبيرة من الأوراق الخاصة بتصنيع العملات النقدية المقلدة- مبالغ مالية مقلدة فئات مختلفة من بينها عملة أجنبية- مبلغ مالئ - هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وملكيته للمبلغ المالي حصيلة تجارته غير المشروعة، وحيازته للأجهزة المضبوطة لتزييف العملات النقدية بمختلف فئاتها وترويجها والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوال مليون جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.