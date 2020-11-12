القبض على هارب من أحكام قضائية بغرامات 6 ملايين جنيه بمنطقة الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على هارب من أحكام قضائية بغرامات مالية بلغت 6 ملايين جنيه في منطقة الزيتون وحرر محضر بالواقعة. كانت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) ، مطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام بلغت قيمة الغرامات المالية المستحقة عنها (6803500 - ستة ملايين وثمانمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه). جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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