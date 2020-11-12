إحباط ترويج 150 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط في قبضة ضباط مكافحة المخدرات، اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما 150 طربة لمخدر الحشيش بالبحيرة

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عنصريين إجراميين (لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة ، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة ، وبحوزتهما (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي- 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,050,000) واحد مليون وخمسون ألف جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.