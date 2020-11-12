القبض على تشكيل عصابي دولي لجلب مخدر الكوكايين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابي دولي تخصص في جلب والاتجار بمخدر الكوكايين. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عناصر تشكيل عصابي دولي تخصص في الاتجار بمخدر الكوكايين بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم داخل البلاد. Advertisements وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني - الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) تم استهدافهم وأمكن ضبطهم 4 أشخاص "يحملون جنسيات أجنبية" وبحوزتهم ( 70 كبسولة لمخدر الكوكايين وزنت 1 كيلو جرام - مبلغ مالئ- 7 هاتف محمول- فيزا بنكية) وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (2,500,000) اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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