بلغت تعاملاتهن مليون جنيه.. ضبط سيدة ونجلتها لاتجارهن بالعُملة في بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة ونجلتها لاتجارهن بالنقد الأجنبي بتعاملات بلغت مليون دولار في الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (سيدة ونجلتها، مقيمتان بدائرة مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية) بالاشتراك فيما بينهما وإنشاء وكالة من خلال تطبيقات عبر شبكة الإنترنت ضمت العديد من السيدات من داخل البلاد وخارجها، تم استقطابهن لإجراء المحادثات التي تتنافى مع قواعد الآداب العامة، وذلك بمقابل مادي يتقاضاه المتحر عنهما من الموقع المخصص لذلك النشاط، بالإضافة إلى الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال قيامهما بإنشاء حسابين بنكيين بالدولار الأمريكي بأحد البنوك وتلقيهما حوالات بنكية عليهما، ثم يقوما بسحبها فور ورودها واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء مستفيدتان من فارق سعر العملة، بالإضافة إلى قيامهما بدفع أجور السيدات العاملات بذلك النشاط تحت وكالتهما من خلال حوالات بريدية للمقيمات منهن داخل البلاد وتحويلات عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال لمن هُن خارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بنشاطهما الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي مليون دولار.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.