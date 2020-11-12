الداخلية تنجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة القوصية بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات" وبحضور عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات. وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر. كما أكد الحاضرون على ثقتهم في الأجهزة الأمنية وأشادوا بجهود رجال الأمن المبذولة لحقن الدماء وإنهاء النزاعات. جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

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