ضبط أدمن صفحة يروج للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الآداب، القائم على إدارة صفحة بالإسكندرية لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية يقوم من خلالها أحد الأشخاص بنشر بعض العبارات يبدى من خلالها عن استعداده لممارسة الفجور.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل؛ حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان بالإسكندرية وبمواجهته أقر باعتياد ممارسة الفجور عن طريق الموقع عبر شبكة الإنترنت، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

وأمكن ضبط هاتف محمول "يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.