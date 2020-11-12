شكرا لقرائتكم خبر عن خلال زيارة مفاجئة.. محافظ الشرقية يكافئ مسؤولة إدارة التفتيش المالي بمديرية الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لمركز طب الأسرة بالعزيزية للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المركز، حرصاً منه على تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية.

وخلال تفقد المحافظ لأقسام المركز، تلاحظ له وجود فيروز حافظ السيد، من إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة، وقيامها بمتابعة انتظام العمل داخل المركز والإطلاع على سجل الحضور والإنصراف والتسديد أمام المتغيبين عن العمل في السجل، ليأمر المحافظ بمكافأتها نظراً لقيامها بعملها على الوجه الأكمل، وقال المحافظ إنه يتعين على كل مسؤول القيام بواجبات عمله لتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أوصى محافظ الشرقية، العاملين بالمركز، بحسن معاملة المرضى والمترددين على المركز، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لهم، مؤكدا أنه سيواصل جولاته المفاجئة على المنشآت الصحية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لمتابعة مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.