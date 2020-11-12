شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار التوثيق المرئي بـ«التضامن»: الوزارة أنتجت 50 فيلمًا قصيرًا خلال 4 سنوات(فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المخرج مهند دياب، مستشار التوثيق المرئي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تؤمن بأن الصورة تغني عن ألف كلمة لذلك اتجهت إلى ترجمة برامجها التنموية إلى أفلام تسجيلية.

وأوضح «دياب»، خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن اتجاه الوزارة إلى الأفلام يعود لتوضيح صورتها من خلال الفيلم وهذا ما حدث من خلال المشاركة في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مؤكدا أن الوزارة بذلك الاتجاه استطاعت أن تصل قضاياها إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور.

ولفت إلى أن الوزارة أنتجت خلال أربع سنوات أكثر من 50 فيلما قصيرا شاركت بهم في عدد من المهرجانات الدولية وحصلت على العديد من الجوائز. وأشار إلى أن من أهم تلك الأفلام البرنامج القومي «تكافل وكرامة» و«فرصة ثانية» و«التدخل السريع».