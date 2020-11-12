ترشيح 3 روضات أطفال في الإسكندرية للحصول على «الاعتماد والجودة» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى شريف فتحي، مدير عام إدارة المنتزة التعليمية في الاسكندرية، جولة ميدانية الخميس، لتفقد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال التأكد من مدى الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة مسافة الآمان والتباعد الاجتماعي بين الطلاب، فضلاً عن الوقوف على مستجدات العملية التعليمية في ظل الجائحة العالمية.

كما تفقد «فتحي»، روضة مدرسة مجمع سيدي بشر الرسمية، والتي تم ترشيحها للحصول على شهادة من الهيئة القومية للاعتماد والجودة، ليرتفع عدد الروضات المرشحة للحصول على الشهادة إلى 3 روضات أطفال، بمدارس مجمع سيدي بشر ومدرسة أم المؤمنين ومدرسة محمود طلعت زيادة، كما تفقد قاعات رياض الأطفال، للاطمئنان على جاهزية واستعداد المدرسة، وحجرات الأنشطة والمكتبة والفصول وتابع مدى تحصيل التلاميذ.

وخلال الجولة، قرر تكريم ومنح شهادات التقدير لكل من، اميرة اسماعيل عبدالقادر معلمة اللغة العربية، ومارسيل معوض تادرس بإدارة شؤون الطلبة، ومصطفي محمد على من شؤون الطلبة، لتميزهم في العمل.

ترشيح 3 روضات أطفال في الإسكندرية للحصول علي "الاعتماد والجودة" (صور)

ترشيح 3 روضات أطفال في الإسكندرية للحصول علي "الاعتماد والجودة" (صور)

ترشيح 3 روضات أطفال في الإسكندرية للحصول علي "الاعتماد والجودة" (صور)

ترشيح 3 روضات أطفال في الإسكندرية للحصول علي "الاعتماد والجودة" (صور)

ترشيح 3 روضات أطفال في الإسكندرية للحصول علي "الاعتماد والجودة" (صور)

ترشيح 3 روضات أطفال في الإسكندرية للحصول علي "الاعتماد والجودة" (صور)

ترشيح 3 روضات أطفال في الإسكندرية للحصول علي "الاعتماد والجودة" (صور)

ترشيح 3 روضات أطفال في الإسكندرية للحصول علي "الاعتماد والجودة" (صور)

ترشيح 3 روضات أطفال في الإسكندرية للحصول علي "الاعتماد والجودة" (صور)