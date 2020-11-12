شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: رفع أكثر من 18 ألف طن تراكمات قمامة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بأنه تم رفع 18 ألف و350 طن مخلفات وتراكمات قمامة بنطاق المحافظة في الفترة من 4 وحتى 10 نوفمبر الجاري، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة استمرار شن الحملات المكثفة والتعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية حفاظاً على المظهر الحضارى.

وأوضح محافظ المنوفية أنه تم رفع 950 طن تراكمات قمامة بحي شرق شبين الكوم، و1490 طن بحي غرب شبين الكوم، و1685 طن بمركز شبين الكوم، و1990 طن بمركز ومدينة أشمون، و2170 طن بمركز ومدينة منوف، و1550 طن بمركز ومدينة الباجور، و1820 طن بمركز ومدينة قويسنا، و1500 طن بمركز ومدينة بركة السبع، و2615 طن بمركز ومدينة تلا، و1445 طن بمركز ومدينة الشهداء، و585 طن بمدينة سرس الليان، و550 طن بمركز ومدينة السادات.