شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفاجئ الوحدة المحلية بالعزيزية ويُحيل مسئول سجل الحضور للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، صباح اليوم الخميس ، العاملين بالوحدة المحلية بالعزيزية ، التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، لمتابعة انتظام سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تفقد المحافظ أقسام الوحدة واطلع على سجل الحضور والانصراف ، وتبين له عدم قيام مسئول سجل الحضور والانصراف بالتسديد أمام 6 من المتغيبين عن العمل ، وأمر المحافظ بإحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية ، مؤكداً على ضرورة الإلتزم بمواعيد الحضور والإنصراف ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

أوصى المحافظ العاملين بالوحدة المحلية بالعزيزية ، بحسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم وسرعة إنهاء مصالحهم طبقاً للقانون ، والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.

شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء ، لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري ، والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيل المقصرين.