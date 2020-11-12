شكرا لقرائتكم خبر عن طوائف المجتمع في عزاء «شيخ كهنة البحيرة».. والبابا تواضروس يرسل برقية تعزية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي آباء كهنة كنيسة السيدة العذراء مريم في أبو المطامير التابعة لايبارشية البحيرة، واجب العزاء في المتنيح القمص اشعياء محروس بولس راعي الكنيسة وشيخ كهنة البحيرة، مساء امس، والذي توفي أمس الأول متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، أثناء تلقيه العلاج في مستشفى العجمى المركزي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد فى الاسكندرية.

وحرص المئات من المسلمين على تقديم واجب العزاء في شيخ كهنة البحيرة، فيما شهد العزاء تواجد أعضاء مجلس الشيوخ الدكتور وجيه رشدى يسى ومحمد سعد الشلمة، ومرشحو مجلس النواب الذين يخوضون جولة الإعادة، حسام منور الحوتى وعبدالعاطي الجابوصي و حمدى عبدالوهاب ابو خشيم، فيما غاب عن الحضور المرشح الرابع خالد ابو خطيب مرشح حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، كما حضر محمود عرقوب أمين حزب مستقبل وطن فى ابو المطامير.

وشهدت كنيسة السيدة العذراء مريم في ابو المطامير، إجراءات تأمينية مشددة فيما جرى الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المعزين.

وأرسل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة برقية تعزية ومواساة الي الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن غربية في وفاة القمص اشعياء محروس، وقال فى رسالته أنه يلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسة المتنيح وأسرته، طالبًا لنفسة البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع القديسين.

وكان فيروس كورونا المستجد غيب شيخ كهنة البحيرة بعد رحلة كهنوتية دامت ٣٢ عاما في الكنيسة.

وتوفي القمص إشعياء محروس، كاهن كنيسة السيدة العذراء بأبو المطامير بالبحيرة، الأربعاء عن عمر بلغ ٧٨ سنة بعد خدمة كهنوتية مباركة امتدت لما يقارب ٣٤ سنة، حيث ولد يوم ٢٥ نوفمبر ١٩٤٢، وسيم كاهنًا يوم ١ مارس ١٩٨٧.

مسلمين ونواب ومرشحين في عزاء "شيخ كهنة البحيرة" .. و"عذراء أبو المطامير" تستقبل المعزين (صور)

مسلمين ونواب ومرشحين في عزاء "شيخ كهنة البحيرة" .. و"عذراء أبو المطامير" تستقبل المعزين (صور)

مسلمين ونواب ومرشحين في عزاء "شيخ كهنة البحيرة" .. و"عذراء أبو المطامير" تستقبل المعزين (صور)

مسلمين ونواب ومرشحين في عزاء "شيخ كهنة البحيرة" .. و"عذراء أبو المطامير" تستقبل المعزين (صور)

مسلمين ونواب ومرشحين في عزاء "شيخ كهنة البحيرة" .. و"عذراء أبو المطامير" تستقبل المعزين (صور)

مسلمين ونواب ومرشحين في عزاء "شيخ كهنة البحيرة" .. و"عذراء أبو المطامير" تستقبل المعزين (صور)

مسلمين ونواب ومرشحين في عزاء "شيخ كهنة البحيرة" .. و"عذراء أبو المطامير" تستقبل المعزين (صور)

مسلمين ونواب ومرشحين في عزاء "شيخ كهنة البحيرة" .. و"عذراء أبو المطامير" تستقبل المعزين (صور)

مسلمين ونواب ومرشحين في عزاء "شيخ كهنة البحيرة" .. و"عذراء أبو المطامير" تستقبل المعزين (صور)

مسلمين ونواب ومرشحين في عزاء "شيخ كهنة البحيرة" .. و"عذراء أبو المطامير" تستقبل المعزين (صور)

مسلمين ونواب ومرشحين في عزاء "شيخ كهنة البحيرة" .. و"عذراء أبو المطامير" تستقبل المعزين (صور)

مسلمين ونواب ومرشحين في عزاء "شيخ كهنة البحيرة" .. و"عذراء أبو المطامير" تستقبل المعزين (صور)

مسلمين ونواب ومرشحين في عزاء "شيخ كهنة البحيرة" .. و"عذراء أبو المطامير" تستقبل المعزين (صور)

مسلمين ونواب ومرشحين في عزاء "شيخ كهنة البحيرة" .. و"عذراء أبو المطامير" تستقبل المعزين (صور)