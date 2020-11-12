شكرا لقرائتكم خبر عن دير مكاريوس السكندري يرسم 3 رهبان جدد ويحتفل بالعيد الـ58 لسيامة الأنبا باخوميوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظم دير القديس مكاريوس السكندرى، احتفالية بحضور رهبان الدير بعيد الرهبنة الـ 58 للأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وشمال أفريقيا والقائمقام، مساء أمس. وترأس «باخوميوس» صلاة القداس الالهى، ويشاركه الصلاة الأنبا إيساك الأسقف العام والأب الروحي للدير. وعقب الصلاة تمم المطران طقس رسامة 3 رهبان جدد للخدمة الروحية في الدير، وهم الراهب بيشوى السكندرى، والراهب أنجيلوس السكندري، والراهب مينا السكندري، كما تم قبول أخوة جدد للدير. الوضع في مصر

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

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