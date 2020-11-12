شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع لإنتاج الصابون لاستخدامه مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية بالسادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن فرع جهاز حماية المستهلك بالمنوفية حملة مكبرة بمركز ومدينة السادات، برئاسة إبراهيم عصام الدين مدير المتابعة والتقييم والمشرف العام على الفرع.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لإنتاج الصابون بالمنطقة الصناعية الرابعة لإستخدامه مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية وغير دالة على مصدرها وتم التحفظ على عدد (7) براميل بلاستيك بها سائل جلسرين غير مدون عيلها أية بيانات زنة البرميل 225 كجم بإجمالى 1575 كجم، وبدون فواتير تدل على مصدرها ومشروعية حيازتها.

كما تم التحفظ على عدد (5) براميل صاج بها سائل زيت خروع زنة البرميل 225 كجم بإجمالى 1125 كجم ، وكذا عدد (3) براميل بلاستيك بها سائل زنة البرميل 225 كجم بإجمالى 675 كجم بدون فواتير دالة على مصدرها.

كما تم التحفظ على عدد (7) براميل زيت خروع زنة البرميل 250 كجم بإجمالى 1750 كجم منتهية الصلاحية ، هذا وقد بلغ إجمالى عدد المضبوطات ما يقرب من (5) طن زيوت وخامات تستخدم في صناعة وتعبئة الصابون وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر (2114) جنح أمن دولة طوارىء مركز شرطة مدينة السادات.