شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل اتحاد طلاب المعاهد الأزهرية بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرت المنطقة الأزهرية بالقليوبية برئاسة الدكتور محمد الشحات انتخابات اتحاد الطلاب المعاهد لتشكيل المكتب التنفيذى للعام الدراسى وفاز بمنصب الأمين الطالب أحمد السيد متولي من معهد بنها النموذجي بنين وبمنصب الأمين المساعد الطالب يوسف محمد مصطفى معهد العمار بنين والمقرر الثقافي والديني عبدالرازق محمود عبدالرازق معهد بنها بنين والمقرر الاجتماعي الطالب بهاء سعد عبدالله محمد معهد منية السباع والمقرر الفني الطالب عربي عبدالجواد عربى معهد الشموت والمقرر العلمي زياد طارق عبدالمنعم معهد طحلة بنين والمقرر الرياضي رضا محمد رضا متولي معهد كفر شكر والتقى الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية بالقليوبية وهنأهم على الفوز متمنيا لهم عام دراسى ناجح ومثمر اشرف على الانتخابات طارق السباعي مدير إدارة رعاية الطلاب الوضع في مصر

اصابات 109,881

تعافي 100,662

وفيات 6,405

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل اتحاد طلاب المعاهد الأزهرية بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.