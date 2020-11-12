شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أول دفعة لخريجي «التلمذة الصناعية» بمدرسة التربية الفكرية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، تكريم أول دفعة لخريجي التلمذة الصناعية لتلاميذ التربية الفكرية مع تسليمهم شهادات التخرج بحضور محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية و رضوي فوزي مدير إدارة التربية الخاصة حيث تم تكريم الطلاب محمد عباس توفيق ومصطفى السيد حسن وعبد الرحمن محمد عبد اللاه واحمد شحات حسن وفاروق ماهر محمد متولي.

وقام مدير عام المديرية بتفقد المدرسة على هامش التكريم في حضور مني رشوان موجه الإعاقة الذهنية وقد أثنى على نظافة المدرسة والإهتمام بالطلبة وطريقة رعايتهم كما أكد على الإهتمام بالإجراءات الإحترازية وإستخدام الكمامات حفاظا على سلامة أبنائنا الطلبة ووعد بحل أي مشكلة تعوق سير العملية التعليمية

وتم توحيه الشكر لجميع القائمين بالعمل بالمدرسة سعاد الجعفري مدير المدرسة و ياسر عبد الحفيظ وكيل المدرسة.