شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح تطوير مؤسسة التثقيف الفكرى والرعاية الذاتية بالمرج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من تطوير مؤسسة التثقيف الفكرى والرعاية الذاتية بالمرج ( كبار السن)، وهما فى الأساس مؤسستان تم إنشاؤهما منذ عام 1963 وتم دمجهما عام 2016 وإسناد نشاطهما إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

وتشمل المرحلة الأولى من التطوير، التى تبلغ تكلفتها 3,5 مليون جنيه، توسعات في عنابر الإقامة وإنشاء ورش لتدريب الأولاد ومركز صحى وعلاج طبيعي لدعم الأنشطة العلاجية والتأهيل.

ويأتى ذلك فى إطار زيادة السعة الاستيعابية للمؤسسة من 160 إلى 200 نزيلا من النزلاء من كبار السن، بالإضافة إلى استيعاب المتواجدين علي قوائم الانتظار .