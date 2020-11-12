شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يتفقد أرض مشروع إنشاء ٢٠٠٠ وحدة سكنية بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر الارض الواقعة شمال تقسيم الجمعيات بمنطقة كيلو ٨، التي تم تخصيصها لمديرية الإسكان والمرافق تمهيدا لتنفيذ مشروع إسكان اجتماعي _اقتصادي _استثماري) بسفاجا.

أوضح محافظ البحر الأحمر، أن المشروع يستهدف إنشاء ٢٠٠٠ وحدة سكنية. و أن المشروع يأتي في إطار خطة وزراة الإسكان لتلبية الطلبات المتزايدة على أراضى الإسكان الاجتماعى لمتوسطى الدخل.

واوضح محمد عبدالمنعم وكيل وزغرة الاسكان بالبحر الأحمر خلال تفقده لارض المشروع أن مديرية الإسكان والمرافق سوف تبدأ قريبا في أعمال التصميم والطرح والتنفيذ، تمهيدا لفتح باب التقديم من قبل المواطنين للحصول على وحدات سكنية للشباب حسب الضوابط والإجراءات المنظمة والقانونية المعمول بها في هذا الشأن من قبل وزراة الإسكان والمرافق.