شكرا لقرائتكم خبر عن سفير جورجيا يبحث تنشيط حركة السياحة من بلاده لمدن البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الكسندر نالبنادوف السفير الجورجي بالقاهرة بجدية التدابير الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية لاستئناف الحركة السياحية إلى مصر والتزام الفنادق والقري السياحية بتطبيق هذه الإجراءات

وقام السفير الجورجي بجولة داخل متحف الغردقة تفقّد خلالها معروضات المتحف المتنوعة الفريدة من حقبات تاريخية متعددة.«فرعونية، رومانية قبطية، إسلامية، مصرى حديث»، إضافة إلى المعرض الخاص بمقتنيات الملك توت عنخ آمون والإجراءات الإحترازية الوقائية المتبعة داخل المتحف .

ثم قام بجولة تفقدية لمطار الغردقة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المعتمدة طبقا لمنظمة الصحة العالمية منذ وصول الطائرة وركوب الأتوبيسات وصالات الوصول والقيام بقياس درجة الحرارة من خلال الكاميرات الحرارية والالتزام بالعلامات الارشادية بصالات الوصول وكذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعى والزامهم بارتداء الكمامات، إلى جانب تعقيم الركاب والحقائب بمواد التعقيم في أماكن تواجد الركاب بصالات السفر والوصول، كما استمع لشرح مسئولى الحجر الصحى بمطار الغردقة وأشاد بدورهم في توفير كافة التسهيلات اللازمة وسرعة انهاء اجراءات الحجر الصحي مع ضرورة التأكد من وجود الإعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الPCR لجميع الركاب القادمين وعمل تحليل ال PCR بمنطقة الحجر الصحى بالمطار للركاب الذين لم يخضعوا للمسحة قبل مجيئهم ،مع الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.

واستكملت الجولة التفقدية للسفير الجورجي بزيارة بعض الفنادق السياحية للوقوف على الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة وإجراءات التطهير والتعقيم التي تتم بصفة مستمرة وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان إلى تطبيق عملى من قبل العاملين بخدمة الغرف وما يتم تطبيقه في خدمة الغرف من إجراءات وكيفية التعامل في حالة وجود حالات إيجابية لاقدر الله بمكان الحجر الصحى والإطمئنان حول توفير كافة الأحتياجات بغرف الحجر الصحى.