مدبولي يتوجه لمحافظة بورسعيد لمتابعة المشروعات التنموية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة بورسعيد اليوم الخميس، لتفقد عدد من المشروعات.

يأتي ذلك ضمن جولات رئيس الوزراء لتفقد المشروعات القومية والتنموية التي يتم تنفيذها بكل محافظة والوقوف على مراحل التنفيذ والتشديد على الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.​