المشدد 10 سنوات لمتهمين بسحل فتاة وسرقتها في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين: قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس، بمعاقبة متهمين بسحل فتاة والاستيلاء على حقيبة يدها بالسجن المشدد ١٠ سنوات. صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبدالقادر التوني، وعضوية المستشارين أمير فايز حنا، وأيمن عرابي، وسكرتارية أحمد عياش. كشفت التحقيقات تتبع المتهمين طالبة بكلية الزراعة، أثناء توجهها في الصباح الباكر إلى الكلية، وأثناء سيرها والحقيبة في يدها والهاتف في اليد الأخرى، استقل المتهمين دراجة بخارية، وبالقرب منها هاجماها وأمسكا حقيبة يدها والهاتف، إلا أنها تشبثت بالحقيبة ما أدى إلى سحلها على الأرض، وفي تلك الأثناء قذف الأهالي المتهمين بالحجارة، وأوقفوا الدراجة، وضبطوا أحد المتهمين بينما لاذ آخر بالهرب.

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