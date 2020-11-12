حبس عاطل بتهمة عرض زوجته "للدعارة" عبر فيسبوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة الظاهر الجزئية، بحبس عاطل وزوجته وصديقتها 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالترويج لممارسة الدعارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكشفت التحقيقات أنه وردت معلومات للإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، بقيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستقطاب راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب، واحتوائها على صور فتيات وبعض العبارات التي يبدي خلالها استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية خلال مدة زمنية محددة.

وأضافت أن المتهم يعرض زوجته وصديقتها (مقيمون بالظاهر) على راغبي ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة.

واعترف المتهم بتسهيل واستغلال ممارسة الأعمال المنافية للآداب للسيدتين عبر شبكة الإنترنت نظير مبالغ مالية، وأضاف بإنشائه الصفحة المُشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة السيدتان أيدن ما جاء بأقوال المتهم، كما تم ضبط (هاتف محمول "خاص بالمتهم الأول") وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التي تؤكد نشاطه الآثم.