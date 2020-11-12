الأمن العام: تنفيذ 50 ألف حكم قضائي وضبط 100 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 46 قطعة سلاح ناري، و100 قضية مخدرات، وتنفيذ 49021 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 2 تشكيل عصابي ضما 5 متهمين، ارتكبوا 9 حوادث متنوعة، و15 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، و185 دراجة نارية مخالفة، و20323 مخالفة مرورية، بالإضافة فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.