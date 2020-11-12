شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف حملات التطهير غرب الاسكندرية للحد من انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف حى العامرية ثان غرب الاسكندرية من حملات التطهير للحد من فيروس كورونا في كل نطاق الحى وإشراف محمود شحاته بريك رئيس حى العامرية ثان تم تكثيف الرش لمكافحة الامراض والحد من انتشار الامراض وتكثيف حملات التطهير.

قامت إدارة التطهير بالعمل في منطقة نجع حبون وابودومة وتم تطهير مدرسة عتيق الحبوني بالكامل كما تم تطهير مدرسة ابو دومه بالكامل وتم الرش بجهاز الرزاز الجامبو.

وتم تطهير معهد فاطمة الزهراء بالكامل كما تم تطهير مدرسة الوادي بالكامل وتم الرش بجهاز الرزاز الجامبو وجارى الاستمرار في حملات التطهير لمجابهة فيروس كورونا وعدم انتشار الامراض.

تكثيف حملات التطهير غرب الاسكندرية للحد من انتشار "كورونا"